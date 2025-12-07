Белорус уволился и забрал с собой две тонны сала

Белорус уволился и забрал с собой две тонны сала4
- 7.12.2025, 13:55
- 2,464
Сало мужчина спрятал на даче.
25-летний предприниматель из Могилевского района обратился в милицию с заявлением о краже крупной партии товара. Со склада пропали две тонны сала, сообщили в УВД.
Оперативники установили, что к хищению причастен 22-летний знакомый потерпевшего, который ранее у него работал и недавно был уволен. По данным следствия, он пришел якобы забрать личные вещи, проник на территорию и вывез брикеты.
Похищенную продукцию мужчина спрятал на даче и планировал продать. Сало изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.