Белорус уволился и забрал с собой две тонны сала 4 7.12.2025, 13:55

2,464

Сало мужчина спрятал на даче.

25-летний предприниматель из Могилевского района обратился в милицию с заявлением о краже крупной партии товара. Со склада пропали две тонны сала, сообщили в УВД.

Оперативники установили, что к хищению причастен 22-летний знакомый потерпевшего, который ранее у него работал и недавно был уволен. По данным следствия, он пришел якобы забрать личные вещи, проник на территорию и вывез брикеты.

Похищенную продукцию мужчина спрятал на даче и планировал продать. Сало изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

