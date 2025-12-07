закрыть
Белорус уволился и забрал с собой две тонны сала

  • 7.12.2025, 13:55
  • 2,464
Белорус уволился и забрал с собой две тонны сала

Сало мужчина спрятал на даче.

25-летний предприниматель из Могилевского района обратился в милицию с заявлением о краже крупной партии товара. Со склада пропали две тонны сала, сообщили в УВД.

Оперативники установили, что к хищению причастен 22-летний знакомый потерпевшего, который ранее у него работал и недавно был уволен. По данным следствия, он пришел якобы забрать личные вещи, проник на территорию и вывез брикеты.

Похищенную продукцию мужчина спрятал на даче и планировал продать. Сало изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

