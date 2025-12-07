Путин этой перемены не осознает
- Аббас Галлямов
- 7.12.2025, 14:07
У него логика игрока в казино.
Если смотреть на войну с точки зрения российского общественного мнения, то чем дольше она длится, тем легче ее закончить. Это поначалу народ жаждал победы, а теперь ему ее уже не надо.
Достаточно, чтобы этот кошмар поскорее завершился.
Еще недавно мысль о том, что Россия не может победить Украину, была для среднего россиянина чем-то невыносимым – вроде как серпом по горлу, – а теперь он к ней притерпелся. Неприятно, но ничего – жить можно. Можно об этом вообще не думать.
Путин этой перемены настроений не осознает. Он думает, что чем больше пролито крови, тем более убедительным должен быть конечный результат, иначе с него за эту кровь спросят, – дескать, а зачем тогда все это было нужно?
Он думает, что количество погибших повышает цену завершения проекта. Убитые ложатся на себестоимость.
У Путина логика игрока в казино. Тот проигрывает и повышает ставки, надеясь отыграться, при этом по спине уже бежит холодок. Он чувствует, что уже банкрот, а остановиться не может…
На самом деле за кровь с него, действительно, спросят. И все претензии предъявят. И проклянут – этого ему уже не избежать. Но это будет через какое-то время – не сразу.
Может быть даже через поколение, как было с немцами после Гитлера. А пока люди будут рады простому окончанию всего этого безумия.
Радикально сменив повестку в пользу мирного строительства; борьбы с коррупцией; национализации (не ползучей, как сейчас, а оформленной в качестве полноценного политического проекта); может быть, массового освоения Сибири и так далее – можно будет попытаться отсрочить момент, когда общество указанные претензии предъявит.
Аббас Галлямов, «Телеграм»