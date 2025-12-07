Путин этой перемены не осознает Аббас Галлямов

7.12.2025, 14:07

1,364

Аббас Галлямов

У него логика игрока в казино.

Если смотреть на войну с точки зрения российского общественного мнения, то чем дольше она длится, тем легче ее закончить. Это поначалу народ жаждал победы, а теперь ему ее уже не надо.

Достаточно, чтобы этот кошмар поскорее завершился.

Еще недавно мысль о том, что Россия не может победить Украину, была для среднего россиянина чем-то невыносимым – вроде как серпом по горлу, – а теперь он к ней притерпелся. Неприятно, но ничего – жить можно. Можно об этом вообще не думать.

Путин этой перемены настроений не осознает. Он думает, что чем больше пролито крови, тем более убедительным должен быть конечный результат, иначе с него за эту кровь спросят, – дескать, а зачем тогда все это было нужно?

Он думает, что количество погибших повышает цену завершения проекта. Убитые ложатся на себестоимость.

У Путина логика игрока в казино. Тот проигрывает и повышает ставки, надеясь отыграться, при этом по спине уже бежит холодок. Он чувствует, что уже банкрот, а остановиться не может…

На самом деле за кровь с него, действительно, спросят. И все претензии предъявят. И проклянут – этого ему уже не избежать. Но это будет через какое-то время – не сразу.

Может быть даже через поколение, как было с немцами после Гитлера. А пока люди будут рады простому окончанию всего этого безумия.

Радикально сменив повестку в пользу мирного строительства; борьбы с коррупцией; национализации (не ползучей, как сейчас, а оформленной в качестве полноценного политического проекта); может быть, массового освоения Сибири и так далее – можно будет попытаться отсрочить момент, когда общество указанные претензии предъявит.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com