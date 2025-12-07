Белорусам рассказали, как легально получить дополнительные суммы к зарплате 7.12.2025, 14:22

Бухгалтер из Могилева раскрыла секрет.

Бухгалтер из Могилева рассказала в TikTok о налоговых вычетах, которые могут получить некоторые беларусы, и как это влияет на зарплаты. Среди прочего это касается тех, у кого есть дети.

«Вы получили расчетный листок и вам интересно, как же считаются налоги. Рассмотрим на примере основного места работы. Например, начисленная зарплата — 760 рублей. В 2025 году по закону, если начисленная заработная плата меньше, чем 1164 рубля, то у нас есть вычет в размере 192 рубля. То есть он не облагается подоходным налогом», — отметила бухгалтер.

Тиктокерша также рассказала о налоговых вычетах, который можно получить на детей.

«А если у вас есть дети до 18 лет, вычет на одного ребенка — 56 рублей. Если двое детей и более, то по 107 рублей на каждого. А значит считаем: если один ребенок, то от 760 рублей минусуем 192 рубля и 56 рублей, сумму надо умножить на 13%. Получается 66 рублей 56 копеек подоходный налог», — посчитала бухгалтер.

То есть сумма в 66,56 рубля — сумма подоходного сбора с зарплаты в 760 рублей.

«А с ФСЗН (Фондом соцзащиты населения. — Прим. ред.) все намного проще: просто 760 рублей умножаем на 1%. Это 7 рублей 60 копеек», — резюмировала бухгалтер. То есть такую сумму с зарплаты работника перечислили в этот фонд.

Напомним, налоговые вычеты хотят увеличить в 2026 году. К примеру, стандартный при определенном уровне дохода могут поднять до 216 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 1308 рублей в месяц (сейчас — 192 и 1164 рубля соответственно).

