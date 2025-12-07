Дроны «разнесли» два больших резервуара нефтебазы в РФ 7.12.2025, 14:32

Спутник показал последствия.

По меньшей мере два резервуара с топливом были уничтожены на территории нефтебазы в городе Ливны Орловской области Российской Федерации.

Об этом сообщает «Радио Свобода», демонстрируя спутниковые фото этой нефтебазы.

При этом отмечается, что каждый резервуар на нефтебазе может вмещать до 2000 кубических метров топлива. Видно на фото, что они в результате пожара 2 декабря после ударов дронами выгорели полностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com