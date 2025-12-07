Дроны «разнесли» два больших резервуара нефтебазы в РФ
- 7.12.2025, 14:32
Спутник показал последствия.
По меньшей мере два резервуара с топливом были уничтожены на территории нефтебазы в городе Ливны Орловской области Российской Федерации.
Об этом сообщает «Радио Свобода», демонстрируя спутниковые фото этой нефтебазы.
При этом отмечается, что каждый резервуар на нефтебазе может вмещать до 2000 кубических метров топлива. Видно на фото, что они в результате пожара 2 декабря после ударов дронами выгорели полностью.