закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны «разнесли» два больших резервуара нефтебазы в РФ

  • 7.12.2025, 14:32
Дроны «разнесли» два больших резервуара нефтебазы в РФ

Спутник показал последствия.

По меньшей мере два резервуара с топливом были уничтожены на территории нефтебазы в городе Ливны Орловской области Российской Федерации.

Об этом сообщает «Радио Свобода», демонстрируя спутниковые фото этой нефтебазы.

При этом отмечается, что каждый резервуар на нефтебазе может вмещать до 2000 кубических метров топлива. Видно на фото, что они в результате пожара 2 декабря после ударов дронами выгорели полностью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович