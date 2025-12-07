Под Минском впервые прошла репетиция Рождества в стиле Hygge Christmas 7.12.2025, 14:40

Территорию оформили как рождественский городок со скандинавскими мотивами.

В жилом комплексе «Зеленая гавань» под Минском впервые провели праздник в формате Hygge Christmas. Территорию оформили как рождественский городок со световыми инсталляциями, скандинавскими мотивами и тематическими персонажами, пишет Onliner.

Для посетителей организовали несколько активностей. Детей и взрослых катали на небольшом паровозе, внутри которого звучала аудио­сказка; роль спутника путешественников исполнял герой скандинавского фольклора — гном Томте. Немало внимания привлек и живой сыч, которого привезли орнитологи — они рассказывали о жизни лесных птиц и отвечали на вопросы.

Проводились мастер-классы: участники делали кормушки, готовили зимние угощения для птиц и создавали украшения для елки. Также проходил фотоквест, в котором можно было получить подарки.

На площадке собирали корм для диких животных и птиц центра «Сирин»: посетители приносили зерно, овсянку, нарезанные овощи и комбикорм. Сбор будет продолжаться до 28 декабря.

Организаторы заявили, что подобные мероприятия планируют провести еще 13, 21 и 27 декабря — с 12:00 до 20:00.

