закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском впервые прошла репетиция Рождества в стиле Hygge Christmas

  • 7.12.2025, 14:40
Под Минском впервые прошла репетиция Рождества в стиле Hygge Christmas

Территорию оформили как рождественский городок со скандинавскими мотивами.

В жилом комплексе «Зеленая гавань» под Минском впервые провели праздник в формате Hygge Christmas. Территорию оформили как рождественский городок со световыми инсталляциями, скандинавскими мотивами и тематическими персонажами, пишет Onliner.

Для посетителей организовали несколько активностей. Детей и взрослых катали на небольшом паровозе, внутри которого звучала аудио­сказка; роль спутника путешественников исполнял герой скандинавского фольклора — гном Томте. Немало внимания привлек и живой сыч, которого привезли орнитологи — они рассказывали о жизни лесных птиц и отвечали на вопросы.

Проводились мастер-классы: участники делали кормушки, готовили зимние угощения для птиц и создавали украшения для елки. Также проходил фотоквест, в котором можно было получить подарки.

На площадке собирали корм для диких животных и птиц центра «Сирин»: посетители приносили зерно, овсянку, нарезанные овощи и комбикорм. Сбор будет продолжаться до 28 декабря.

Организаторы заявили, что подобные мероприятия планируют провести еще 13, 21 и 27 декабря — с 12:00 до 20:00.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович