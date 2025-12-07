закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные взяли в плен российскую пехоту на Покровском направлении

  • 7.12.2025, 15:14
  • 1,764
Украинские военные взяли в плен российскую пехоту на Покровском направлении

С помощью дрона с громкоговорителем.

В начале декабря украинские защитники 42-й отдельной механизированной бригады взяли в оперативное окружение группу российской пехоты на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью дрона с громкоговорителем провели военных РФ к своим позициям, чтобы те сдались в плен Вооруженным Силам Украины.

По словам военных, во время движения оккупантов к позициям Сил обороны рашисты пытались обстреливать своих же соратников - открывали огонь из артиллерии, минометов и применяли FPV-дроны.

Видео этого эпизода бойцы обнародовали в соцсетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович