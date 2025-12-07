Украинские военные взяли в плен российскую пехоту на Покровском направлении
- 7.12.2025, 15:14
С помощью дрона с громкоговорителем.
В начале декабря украинские защитники 42-й отдельной механизированной бригады взяли в оперативное окружение группу российской пехоты на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью дрона с громкоговорителем провели военных РФ к своим позициям, чтобы те сдались в плен Вооруженным Силам Украины.
По словам военных, во время движения оккупантов к позициям Сил обороны рашисты пытались обстреливать своих же соратников - открывали огонь из артиллерии, минометов и применяли FPV-дроны.
Видео этого эпизода бойцы обнародовали в соцсетях.