Эксперт назвала время в году, когда у белорусов меньше шансов получить шенгенскую визу
- 7.12.2025, 15:25
Тенденция наблюдается постоянно.
Кристина Воропаева — руководительница туристической компании Lime Travel, специализирующейся на открытии виз, поговорила с журналистами Onliner о шенгенских визах и проблемах, связанных с этим. Она отметила, что каждый год наблюдает одну тенденцию: чем ближе к зиме, тем больше отказов.
«Во-первых, у консульств к концу года заканчиваются условные квоты на выдачу. Утрированно, если нужно выдать 10 тыс. виз за год, а к декабрю уже выдано 9,5 тыс., кому-то просто не повезет», — отмечает Воропаева.
Во-вторых, по ее мнению, консульства не всегда верят, что в межсезонье люди хотят открыть визы для поездки именно в их страну и именно ради туризма.
«Особенно это касается греков. Хотя там есть не только пляжи, но и экскурсионка в Афинах, и горнолыжные курорты. Испания в этом плане более лояльна: там всегда можно продумать адекватный маршрут даже зимой. Риск отказов зимой увеличивается во всех посольствах, включая итальянское, — не до огромных цифр, но такая тенденция есть», — добавляет она.
По мнению Воропаевой, если нужно получить визу как можно скорее, оптимальным вариантом сейчас будет Греция. А если на как можно более долгий срок — Италия. Но многое будет зависеть от визовой истории.