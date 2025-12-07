закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт назвала время в году, когда у белорусов меньше шансов получить шенгенскую визу

  • 7.12.2025, 15:25
  • 1,610
Эксперт назвала время в году, когда у белорусов меньше шансов получить шенгенскую визу

Тенденция наблюдается постоянно.

Кристина Воропаева — руководительница туристической компании Lime Travel, специализирующейся на открытии виз, поговорила с журналистами Onliner о шенгенских визах и проблемах, связанных с этим. Она отметила, что каждый год наблюдает одну тенденцию: чем ближе к зиме, тем больше отказов.

«Во-первых, у консульств к концу года заканчиваются условные квоты на выдачу. Утрированно, если нужно выдать 10 тыс. виз за год, а к декабрю уже выдано 9,5 тыс., кому-то просто не повезет», — отмечает Воропаева.

Во-вторых, по ее мнению, консульства не всегда верят, что в межсезонье люди хотят открыть визы для поездки именно в их страну и именно ради туризма.

«Особенно это касается греков. Хотя там есть не только пляжи, но и экскурсионка в Афинах, и горнолыжные курорты. Испания в этом плане более лояльна: там всегда можно продумать адекватный маршрут даже зимой. Риск отказов зимой увеличивается во всех посольствах, включая итальянское, — не до огромных цифр, но такая тенденция есть», — добавляет она.

По мнению Воропаевой, если нужно получить визу как можно скорее, оптимальным вариантом сейчас будет Греция. А если на как можно более долгий срок — Италия. Но многое будет зависеть от визовой истории.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович