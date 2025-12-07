Мыши в чужом подвале Телеграм-канал «СерпомПо»

7.12.2025, 15:39

Лавров, словно пугливый грызун, влез в европейские закрома.

Сегодня российский МИД, словно пугливая мышь, влез в европейский подвал и, пошарив там хорошенько, вернулся с вестью. Оказывается, «от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро».

Понесла и понесла… Вы-то чего за них переживаете? Вы же от Европы отвернулись, «повернули на восток» и радуйтесь теперь великой дружбой с Китаем и другими. Расскажите, сколько вы выиграли за эти годы?

Выяснилось, что в европейских подвалах российская «дипломатия» копалась на заседании Генассамблеи ООН, приуроченном к Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами. Представитель России объявил:

«Российская Федерация убеждена, что применение односторонних принудительных мер является серьезным препятствием на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка».

А то, что устроено Путиным, Лавровым, Шойгу и другими 24 февраля, трагедия, которой скоро четыре года, помогает что ли «формированию справедливого и равноправного полицентричного миропорядка»?

Ответьте, чудаки. И пошарьте в своих дырявых карманах – расскажите, какими потерями обернулись России ваши авантюры.

Не было бы марта 2014-го и 24 февраля, не было бы и санкций.

