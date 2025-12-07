Украинский военный раскрыл планы россиян по Мирнограду 7.12.2025, 15:52

Оккупанты пытаются пройти малыми группами по малозаметным тропам, но ВСУ их уничтожают.

В настоящее время окружения Мирнограда Донецкой области нет, но россияне всячески пытаются зайти в город.

Об этом сказал в эфире телемарафона Роман Писаренко, начальник отделения коммуникаций 79 отдельной дисантно-штурмовой Таврической бригады.

«Враг очень хочет попасть в сам город и сделать окружение, но у них ничего не получается», - подчеркнул он.

По словам Писаренко, оккупанты пытаются пройти малыми группами малозаметными тропами, но их украинские военные уничтожают.

Писаренко рассказал как проходят бои возле Мирнограда.

«В Мирнограде большую роль на себя взяли средства артиллерии, а также операторы БПЛА работают по противнику. Если кто-то из оккупантов доходит до переднего края, то в бой вступают десантники, которые на переднем крае и не дают зайти в город», - отметил он.

По его словам, сейчас город очень сильно изуродован из-за вражеских авиаударов, в том числе из-за сброса КАБов.

