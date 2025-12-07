В Беларуси решили провести транспортный эксперимент между Минском и городами-спутниками 7.12.2025, 15:56

1,140

Начнут со Смолевичей.

В 2026 году власти начнут использовать электробусы для доставки жителей, как минимум, в один город-спутник. Об этом замгендиректора по инновационному развитию холдинга «Белкоммунмаш» Олег Быцко рассказал в эфире телеканала СТВ, пишут «Минск-Новости».

По словам Быцко, первыми с новинкой познакомятся работники БелАЭС. Затем пассажиров из столицы начнут возить в Смолевичи и обратно. Это случится в 2026 году. Позже электробусы планируется направить в иные города-спутники.

Техника уже тестируется и способна преодолеть 100 км. В 2026-м ее усовершенствуют. В частности, хотят увеличить автономность до 250 км и внедрить экспресс-зарядку. Пригородные версии электробусов также получат более комфортные сиденья, а салон будет оборудован ремнями безопасности.

