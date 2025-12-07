РФ намерена выпускать дроны для ударов по Украине в Индии 7.12.2025, 16:22

В ISW раскрыли детали.

Власти РФ начинают все больше полагаться на Индию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы и добиться поддержки в производстве дронов для ударов по Украине.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW).

Заявления россиян о сотрудничестве с Индией

Аналитики обратили внимание на то, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов пару дней назад заявил, что РФ ведет переговоры с Индией о локализации производства российских беспилотников «Ланцет» в Индии.

Также аналитики ISW напомнили, что во время визита в Индию российский диктатор Владимир Путин сказал, что Россия передает индийцам технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей.

Эксперты считают, что такие заявления Путина и Чемезова говорят о том. что Москва может рассматривать налаживание совместного производства беспилотников.

«РФ, вероятно, планирует применять эти дроны в войне против Украины - возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта», - говорится в отчете.

Вопрос трудовых мигрантов

В Институте также напомнили, что 5 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что страна может принять «неограниченное количество» трудовых мигрантов из Индии.

В то же время он сказал, что России понадобится больше года, чтобы создать условия, необходимые для принятия, трудоустройства и оформления документов индийских мигрантов.

Сотрудничество Индии и РФ

Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным поприветствовал расширение энергетических связей между странами. Произошло это несмотря на пошлины, которые были наложены на страну со стороны США из-за закупки российской нефти.

Индия является одним из крупнейших покупателей энергоносителей из РФ, хотя американский президент Дональд Трамп неоднократно призывал Моди прекратить покупать российскую нефть.

