закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский вратарь Никита Толопило стал отцом

  • 7.12.2025, 17:19
Белорусский вратарь Никита Толопило стал отцом
Никита Толопило
Фото: Sports5.by

А после провел успешный матч в НХЛ.

Белорусский хоккеист 28 раз спас ворота «Ванкувера» в домашнем матче регулярного первенства НХЛ против «Миннесоты», пишет Smartpress.by.

Канадский клуб добился уверенной победы над соперником со счетом 4:2. За это Никита Толопило был признан второй звездой матча.

Отметим, что парой дней ранее Никита стал отцом. У 25-летнего голкипера и его супруги Александры родилась дочь. По этой причине белорус на непродолжительное время отлучался из расположения «Ванкувера».

Толопило провел третью игру в сезоне НХЛ. В двух поединках его команда взяла верх.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович