Белорусский вратарь Никита Толопило стал отцом
- 7.12.2025, 17:19
А после провел успешный матч в НХЛ.
Белорусский хоккеист 28 раз спас ворота «Ванкувера» в домашнем матче регулярного первенства НХЛ против «Миннесоты», пишет Smartpress.by.
Канадский клуб добился уверенной победы над соперником со счетом 4:2. За это Никита Толопило был признан второй звездой матча.
Отметим, что парой дней ранее Никита стал отцом. У 25-летнего голкипера и его супруги Александры родилась дочь. По этой причине белорус на непродолжительное время отлучался из расположения «Ванкувера».
Толопило провел третью игру в сезоне НХЛ. В двух поединках его команда взяла верх.