Белорусский вратарь Никита Толопило стал отцом 7.12.2025, 17:19

Никита Толопило

Фото: Sports5.by

А после провел успешный матч в НХЛ.

Белорусский хоккеист 28 раз спас ворота «Ванкувера» в домашнем матче регулярного первенства НХЛ против «Миннесоты», пишет Smartpress.by.

Канадский клуб добился уверенной победы над соперником со счетом 4:2. За это Никита Толопило был признан второй звездой матча.

Отметим, что парой дней ранее Никита стал отцом. У 25-летнего голкипера и его супруги Александры родилась дочь. По этой причине белорус на непродолжительное время отлучался из расположения «Ванкувера».

Толопило провел третью игру в сезоне НХЛ. В двух поединках его команда взяла верх.

