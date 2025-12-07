Украина заморозила активы главного олигарха Приднестровья 1 7.12.2025, 17:35

Виктор Гушан

Виктора Гушана связывают с поставками для российского военного производства.

Украина заморозила часть активов главного олигарха Приднестровья Виктора Гушана, который является соучредителем холдинга «Шериф».

Об этом говорится в журналистском расследовании Zona de Securitate.

Решение о заморозке активов Гушана приняли после того, как прокуратура установила, что связанные с ним компании поставляли товары и услуги для военно-промышленного комплекса РФ.

Журналисты ссылаются на решение украинского суда, из которого следует, что приближенные к Гушану структуры были связаны с российским военным производством, в частности через завод «Молдавизолит» в непризнанном Приднестровье.

Украинские следователи утверждают, что во время войны этот завод играл важную роль в цепочке поставок материалов для оборонной промышленности России.

Расследование также раскрывает ключевые лица, причастные к этому механизму, способ создания посреднических компаний в Российской Федерации и прямые связи, которые, вероятно, ведут к холдингу «Шериф».

Как отмечается, Украина продолжает расследование, а меры по замораживанию активов остаются в силе на протяжении всего процесса.

Холдинг «Шериф» занял практически монопольное положение в Приднестровье, контролируя сферу торговли, нефтяной рынок, телекоммуникации и средства массовой информации. Компания владеет оператором мобильной связи «Интерднестрком», Тираспольским винно-коньячным заводом, банком «Агропромбанк», текстильной фабрикой «Тиротекс», телеканалом ТСВ, казино, футбольным клубом, спортивным комплексом, рядом автосалонов и сетью заправок.

Состояние Виктора Гушана, по разным данным, оценивается в 2 миллиарда долларов.

