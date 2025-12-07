закрыть
Минский Дед Мороз поселился в зоопарке

  • 7.12.2025, 17:44
Минский Дед Мороз поселился в зоопарке

За новогодний визит к нему придется заплатить не меньше 42 рублей.

Зимой 2025 года домик Деда Мороза в Минске решили открыть на территории Минского зоопарка, пишет Telegraf.news. Это произойдет 25 декабря. Работать он будет только до 30 декабря с 10:00 до 17:00.

«Для доброго волшебника уже все готово: настоящий сказочный домик, нарядная красавица-елка, резной трон и его верные друзья и помощники. Дедушка Мороз обязательно уделит внимание каждому ребенку и поздравит всех с наступающим Новым годом», — пообещали в зоопарке.

Естественно, дарить праздник Дед Мороз из зоопарка будет не бесплатно. Стоимость посещения домика с поздравлением (для детей): 25 рублей (поздравление + подарок).

Стоит помнить, что для того, чтобы добраться до домика, нужно будет дополнительно заплатить за вход в зоопарк — 17 рублей.

Таким образом, поход к Деду Морозу обойдется минимум в 42 рубля на ребенка, плюс билеты для сопровождающих взрослых.

