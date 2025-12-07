Прорыв трубы в Лувре повредил 400 древних экспонатов из Египта 1 7.12.2025, 17:55

Часть рукописей пострадала настолько, что их уже нельзя восстановить.

Ряд французских СМИ узнали, что в результате бытовой аварии в Лувре в конце ноября пострадали сотни старинных экспонатов из Египта – что является уже вторым скандальным случаем в музее после громкого ограбления, сообщает Le Figaro.

По данным СМИ, авария произошла еще 27 ноября – в музее прорвало трубу со сточными водами, в результате чего «серьезно повреждены» около 400 экспонатов из библиотеки египетских античных памятников.

В La Tribune de l’art утверждают, что некоторые старинные рукописи настолько пострадали, что восстановить их уже невозможно. Вода от «потопа» якобы просочилась через пол на первый этаж как раз над электрическим шкафом, что при худшем развитии событий могло привести к пожару.

BFMTV получили внутреннюю записку из музея, из которой следует, что о проблемах с трубой знали еще до инцидента.

В La Tribune de l'Art пишут, что ответственные за отделение египетских античных памятников годами говорили высшему руководству о рисках для экспонатов в случае прорыва спрятанных под потолком труб, которые периодически протекали и об этом было известно – однако в итоге ничего не было сделано.

