Между Минском и городами-спутниками пустят электробусы 7.12.2025, 18:20

Когда это произойдет?

Возить пассажиров из столицы в Смолевичи и обратно электробусы начнут в 2026 году. Позже их планируется направить в иные города-спутники. Об этом рассказал заместитель генерального директора по инновационному развитию холдинга «Белкоммунмаш» Олег Быцко, сообщают «Минск-Новости».

По словам О. Быцко, подобный транспорт отправится на пригородные маршруты уже в следующем году, а первыми с ней познакомятся работники БелАЭС. Техника уже тестируется и способна преодолеть 100 км. В 2026-м ее усовершенствуют. В частности, хотят увеличить автономность до 250 км и внедрить экспресс-зарядку, позволяющую быстрее пополнить запас энергии. Пригородные версии электробусов также получат более комфортные сиденья, а салон будет оборудован ремнями безопасности.

Отдельное внимание — кузовам таких пассажирских машин. Как рассказал инженер-конструктор второй категории холдинга Максим Лычковский, Национальная академия наук произвела расчеты нагрузок на каркас с учетом планируемых условий и режимов эксплуатации техники. Этим сотрудничество белорусских ученых и предприятия не ограничивается. Они помогли определить нужные параметры систем отопления, вентиляции в других проектах, а также содействуют в тестировании техники «Белкоммунмаша» на специальном полигоне.

