«Африканский корпус» РФ убивает мирных жителей в Мали 7 7.12.2025, 18:32

3,066

Фото: AP

Российские наемники сжигают деревни, расстреливают людей и похищают женщин.

Жители Мали надеялись, что зверства против мирных жителей прекратятся после выхода ЧВК «Вагнер». Но «Африканский корпус» действует теми же методами, пишет Associated Press.

Журналисты опросили 34 беженца из Мали, которые бежали на границу с Мавританией. Они надеялись, что после выхода ЧВК «Вагнер» из Мали зверства против мирных жителей прекратятся, однако «Африканский корпус» действует теми же методами, что и наемники ЧВК.

«Это тактика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Они стреляют в любого, кого видят. Никаких вопросов, никаких предупреждений. Люди даже не знают, за что их убивают», — говорит один из беженцев.

Еще несколько человек рассказали, что их деревни были сожжены, другие находили трупы с вырезанными органами. Бойцы Минобороны отбирали у мирных жителей продукты и ценности, избивали и убивали их родственников, подозреваемых в связях с джихадистами, а также забирали с собой женщин.

«Изменилось только название. Одежда, транспортные средства, люди остались прежними. Методы остались прежними и даже стали хуже», — заявил журналистам беженец по имени Бокар.

По подсчетам экспертов, с 2023 года в Мали были убиты как минимум пять тысяч мирных жителей. Почти половина из них погибли из-за нападений военных, где присутствовали российские наемники. Однако цифры потерь явно занижены: точные подсчеты затруднены территориальной удаленностью некоторых районов.

Кроме того, за происходящим следит все меньше независимых наблюдателей. Миротворческая миссия ООН покинула Мали в 2023 году под давлением правительства. Выход Мали из Международного уголовного суда в этом году также усложнил отслеживание нарушений.

Сколько бойцов «Африканского корпуса» находится в Мали, также сложно установить. Аналитики оценивают численность группировки в две тысячи человек. В подразделение Минобороны набирают людей из России, Беларуси, а также африканских государств.

В Минобороны России на просьбу AP о комментарии не ответили.

