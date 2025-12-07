Польша объявила в розыск Интерпола двух украинцев-диверсантов РФ 3 7.12.2025, 18:42

Они сбежали в Беларусь.

Польша подала запросы на «красные» ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ, сообщает RMF24.

Польские органы подали обращение в Интерпол о выдаче «красных» ордеров в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, что в случае удовлетворения обращения позволит объявить их в международный розыск.

Перед этим в Польше приняли заочное решение об аресте обоих подозреваемых и выдали европейский ордер на арест одного из украинцев.

Напомним, речь идет о подрыве железной дороги возле села Мика и подкладке объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы 15-16 ноября.

По выводам следствия, речь идет о диверсии в интересах России. Подозреваемые въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов, после чего выехали в Беларусь.

