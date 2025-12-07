Польша объявила в розыск Интерпола двух украинцев-диверсантов РФ

Польша объявила в розыск Интерпола двух украинцев-диверсантов РФ3
- 7.12.2025, 18:42
- 1,870
Они сбежали в Беларусь.
Польша подала запросы на «красные» ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ, сообщает RMF24.
Польские органы подали обращение в Интерпол о выдаче «красных» ордеров в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, что в случае удовлетворения обращения позволит объявить их в международный розыск.
Перед этим в Польше приняли заочное решение об аресте обоих подозреваемых и выдали европейский ордер на арест одного из украинцев.
Напомним, речь идет о подрыве железной дороги возле села Мика и подкладке объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы 15-16 ноября.
По выводам следствия, речь идет о диверсии в интересах России. Подозреваемые въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов, после чего выехали в Беларусь.