Макрон пригрозил Китаю пошлинами ЕС 2 7.12.2025, 18:47

2,206

Эммануэль Макрон

Париж требует защитить европейскую промышленность от китайского импорта.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский союз может принять «жёсткие меры» против Китая, в том числе ввести пошлины на китайскую продукцию, если Пекин не устранит растущий торговый дисбаланс с ЕС. Об этом он заявил в интервью газете Les Echos, добавив, что обсуждал возможные меры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

«Я пытаюсь объяснить китайцам, что их профицит в торговле не является устойчивым, потому что они убивают своих собственных клиентов, в частности, практически ничего не импортируя от нас», — сказал Макрон . По его словам, если Пекин не отреагирует, то европейцы в ближайшие месяцы «будут вынуждены разорвать связи, как это сделали США». Макрон при этом отметил, что подход США к Китаю, по его мнению, является «неуместным» и усугубил положение Европы, поскольку американские шаги перенаправили китайские товары на рынок ЕС.

Президент подчеркнул, что сложившаяся ситуация — это «вопрос жизни и смерти для европейской промышленности», и признал, что Германия, крупнейшая экономика блока, не полностью разделяет позицию Франции.

Макрон также призвал Европейский центральный банк учитывать в своей политике не только инфляцию, но и рост и занятость. Он предупредил, что продолжающаяся продажа ЕЦБ государственных облигаций может привести к росту долгосрочных процентных ставок и оказать давление на экономическую активность. «Европа должна — и хочет — оставаться зоной денежной стабильности и надёжных инвестиций», — отметил он.

Накануне Макрон завершил трёхдневный государственный визит в Китай, где настаивал на увеличении инвестиций в рамках пересмотра двусторонних отношений. По данным французского Казначейства, дефицит Франции в торговле товарами с Китаем в прошлом году составил примерно €47 млрд (около $54,7 млрд). Между тем, по данным, опубликованным Пекином, товарный профицит Китая с ЕС достиг рекордных почти $143 млрд в первой половине 2025 года.

Как отмечает Bloomberg, напряжённость в отношениях между Парижем и Пекином усилилась в 2024 году после того, как Франция поддержала решение ЕС ввести пошлины на китайские электромобили. В ответ Пекин ввёл минимальные цены на французский коньяк, что вызвало опасения у производителей свинины и молочной продукции, которые боятся оказаться следующими в списке ограничений.

