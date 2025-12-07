В Минске уберут газовые колонки из всех жилых домов 1 7.12.2025, 18:58

3,074

Чем их заменят?

В столице всерьез задумались о ликвидации газовых водонагревательных колонок. И этот процесс уже запущен. О том, что уже сделано и что еще планируется, рассказала генеральный директор «»Минского городского жилищного хозяйства» Марина Толстик, пишут «Минск-Новости».

По словам специалиста, на конец 2025-го в Минске на обслуживании предприятий жилищно-коммунального хозяйства находятся более 4500 жилых домов. При этом если добавить к этой цифре еще и товарищества собственников, то жилых зданий будет около 7 000.

Газовыми же водонагревателями из них оборудованы около 520. От всех них планируют избавиться во время капитальных ремонтов.

"Начиная с 2024 года, при проведении капитальных ремонтов мы совместно с энергетиками рассматриваем возможность их перевода на электрическое либо централизованное горячее водоснабжение. Уже есть успешно реализованные проекты, и в программу 2026–2030 года включено еще около 60 домов," – делится подробностями специалист.

Главное проблемой при проведении программы Марина Толстик видит возможные технические моменты, в том числе связанные и увеличение нагрузки на энергосети. Тем не менее гендиректор Минского городского жилищного хозяйства" уверена, что подобные шаги необходимы, чтобы люди могли «жить с современными удобствами».

