Кубилюс: ЕС должен готовить свой план мира в Украине

Кубилюс: ЕС должен готовить свой план мира в Украине1
- 7.12.2025, 19:12
Еврокомиссар по обороне призвал перестать ждать сигналов из США.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Европе стоит разработать собственные предложения по прекращению российско-украинской войны, если текущие переговоры, инициированные администрацией Трампа, закончатся ничем, сообщает Politico.
Кубилюс критически высказался по поводу того, что Европа не берет на себя инициативу и только реагирует в ответ на попытки США остановить российско-украинскую войну.
«Каждые полгода мы видим новые «планы» и в каком-то смысле у меня ощущение, что мы здесь словно ожидаем планы, которые придут из Вашингтона в этом году. Такие планы должны поступать также из Брюсселя или из Берлина», – отметил еврокомиссар.
По его мнению, Европе «крайне важно» разработать собственный пакет предложений – для того, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров.
«Мы должны иметь возможность обсуждать два плана: один европейский и один, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями... чтобы найти синергию между этими двумя планами и достичь наилучшего результата», – сказал Андрюс Кубилюс.
Также он высказал мнение, что Европе стоит в своем планировании учитывать сценарий, если ст. 5 НАТО «не сработает» тогда, когда возникнет необходимость ее применить.
По данным Politico, европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за продолжающуюся войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к «худшему» сценарию, при котором США дистанцируются и покинут Украину без какой-либо помощи.