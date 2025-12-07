Беларусь оказалась в хвосте Европы по размерам студенческих стипендий 7.12.2025, 19:44

Студенты ЕС получают в десятки раз больше, чем белорусские.

С 1 ноября 2025 года в Беларуси действуют новые размеры стипендий для студентов. В зависимости от коэффициента (успеваемости) стипендия составляет от 181 до 289 рубля (или от 54 до 86 евро). При этом в самых престижных белоруских вузах выплаты выше, пишет «Салідарнасць».

А что же в странах Евросоюза? Delfi со ссылкой на Евростат приводит следующие данные – за 2022 год.

По выплатам лидировали Северные страны, например, Дания (8024 евро), Ирландия (5692 евро) и Швеция (4948 евро).

Но для беларусов более интересно сравнение с соседями. Литва находится в середине европейского списка – 452 евро.

В Польше стипендия несколько лет назад составляла 369 евро. И в Литве, и в Польше подрабатывает большинство студентов.

Сравнить расходы на общежитие непросто: условия проживания слишком разнятся.

