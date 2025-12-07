В Минске заметили трубы «в воздухе», которые портят вид 2 7.12.2025, 19:57

1,306

Что это и зачем?

В Первомайском районе Минска появились трубы, которые висят в воздухе. Выглядят они не очень эстетично, но это вынужденная мера. Подробности выяснило агентство «Минск-Новости».

В конце 2025-го тепловые коммуникации, проложенные к домам, прилегающим к ул. Чернышевского, внезапно переместились из-под земли на поверхность. И останутся «висеть» еще довольно долго.

Все из-за того, что на данном участке начата реконструкция тепловых сетей. Причина – срок эксплуатации коммуникаций, построенных в середине минувшего века, истек, и они находятся в плохом состоянии.

Фото: Минск-Новости

«В том числе магистральный трубопровод, несущий тепло в дома минчан. Отслужившие свой срок трубы заменят на новые. Это плановые работы,» – поделился подробностями главный инженер подрядной организации «СтройМонтажЭнергоСети» Юрий Янович.

Сообщается, что реконструкция затронет кварталы, прилегающие к улицам Я.Коласа, Чернышевского, К.Чорного и Сурганова. Работы рассчитаны на два года и должны завершиться до лета 2027-го. За это время специалисты заменят около 4 км труб.

Так что за трубы

Юрий Янович поясняет, что трубы «в воздухе», которые жители видят над улицей и в жилых кварталах, – это временные трубопроводы для теплоснабжения. Благодаря им строители могут проводить работы зимой без ущерба для населения, то есть без отключения отопления и горячей воды.

Фото: Минск-Новости

«Временные трубопроводы готовы на 65–70 %. Остальные начнем прокладывать уже в межотопительный сезон, после апреля 2026 года. Зимой все раскопки будут проводиться только на тех участках, для которых сделаны временные надземные теплотрассы,» – рассказал главный инженер организации.

Строители подчеркивают: движение транспорта в районе не остановится – везде, где потребуется, будут организованы временные объезды и пешеходные дорожки.

А для удобства пешеходов над трубами и траншеями установят специальные мостики. Поэтому, хоть внутри кварталов условия и стесненные, все работы строго соответствуют официальным нормам и правилам.

