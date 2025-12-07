Россия стремительно теряет экономические позиции в Монголии 7.12.2025, 20:08

Ее место активно занимает Китай.

Китай вытесняет страну-агрессора Россию с экспорту в Монголию, проинформировала 7 декабря Служба внешней разведки (СВР) Украины.

«Китай закрепляет статус ключевого экономического партнера Монголии, резко наращивая закупки монгольского угля и финансируя новые логистические маршруты, усиливающие зависимость Улан-Батора от южного соседа и в то же время уменьшающие роль России в региональной торговле», – говорится в сообщении.

Украинские разведчики отмечают, что только уголь Пекин планирует купить у Улан-Батора в 2025 году на 100 млн тонн, что на 20% больше, чем в прошлом, и это, по прогнозам монгольского правительства, сформирует примерно 12% ВВП. Кроме того, эти страны продвигают инфраструктурные проекты, которые могут подтолкнуть экспорт монгольского угля до 165 млн тонн в год, что «особенно важно для Китая как крупнейшего производителя стали в мире».

«Правительство также декларирует разведанные запасы нефти на уровне 33,4 млрд тонн, однако именно уголь остается наиболее ликвидной статьей монгольского экспорта», – пояснили в СВР.

По данным службы, стремительно усиливается преобладание Китая в монгольской внешней торговле.

«В настоящее время более 90% монгольского экспорта поступает на китайский рынок, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 64%. Для сравнения: вторая по значению Швейцария получает лишь 5,6% монгольских поставок. Россия, еще до недавнего времени один из ключевых соседей-партнеров, фактически потеряла свою роль Ее доля в экспорте Улан-Батора сократилась до 0,5%» – сообщили в СВР.

В украинской разведке считают, что сложившаяся ситуация «отражает изменение геоэкономического баланса в регионе и постепенное вытеснение Москвы с монгольского рынка».

«Рост торговой зависимости Монголии от Китая свидетельствует о глубокой трансформации экономических приоритетов и переформатировании силового поля в Центральной Азии, где российское влияние продолжает ослабевать на фоне активной экспансии Пекина», – заявили в СВР.

