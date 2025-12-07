Россия увеличила скидки на нефть для Китая до рекорда с начала войны 7.12.2025, 20:30

Даже рекордные уступки не спасают падение экспорта.

Россия резко увеличила скидки на нефть для Китая, чтобы найти покупателей на баррели, от которых стали отказываться государственные и частные НПЗ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, поставляемый в КНР российский сорт ESPO Blend с погрузкой в декабре продается в китайских портах с рекордным дисконтом в $5-6 за баррель к Brent.

В конце сентября дальневосточную нефть ESPO китайские НПЗ покупали по цене выше Brent на $0,5-1. Таким образом, после введения санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» главный российский сорт для китайского рынка подешевел на $5,5-7 за бочку, или примерно 10%.

По словам источников Reuters, не все партии ESPO Blend с погрузкой в декабре нашли покупателей, и торговые компании, через которые проводились поставки, могли понести убытки: они приобрели декабрьские объемы еще осенью, по более высоким ценам, и теперь вынуждены продавать их намного дешевле.

Скидки на нефть, которые Россия предоставляет Китаю с начала войны в Украине, сэкономили китайским НПЗ $20 млрд за последние года, говорил ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин. Россия «располагает уникальной ресурсной базой» и готова использовать ее для обеспечения Китая, подчеркивал Сечин.

Несмотря на скидки, потоки российской нефти в КНР сокращаются: в ноябре морские поставки на китайский рынок упали ниже 800 тысяч баррелей в сутки, минимума с февраля 2022 года, подсчитали аналитики Kpler. По сравнению с октябрем экспорт упал на 30-40%, или 400-500 тысяч баррелей в сутки.

Государственные НПЗ Китая придерживаются консервативной политики в отношении санкций и, вероятно, хотят посмотреть, как будут действовать индийские заводы, или дождаться пока «осядет пыль», отмечает аналитик Kpler Йоханес Раубалл.

Впрочем, если наказаний за нарушение санкций не последует, они могут вернуться к закупкам, но не напрямую у «Роснефти» и «Лукойла», а через сеть посредников, полагает Раубалл. Если России сможет быстро наладить новые схемы поставок, то Китай и Индия продолжат импорт у Кремля, извлекая выгоду из скидок, подчеркивает эксперт.

