Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины

Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины4
- 7.12.2025, 20:48
- 2,550
Оккупанты атакуют объекты, которые ранее считались неприкосновенными.
Россия перешла к новой тактике ударов по Украине, теперь под ударом объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными, поскольку их роль в обеспечении жизни миллионов людей - ключевая.
Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.
Недавняя массированная атака
Журналист отмечает, что во время одной из последних атак, в ночь на 6 декабря, российские войска применили для удара по Украине сотни дронов, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», северокорейские KN-23, «Искандеры» и крылатые ракеты «Калибр».
Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную инфраструктуру в городе Фастов Киевской области.
«Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины», - пишет обозреватель.
Удары по логистике
Кроме этого, сильный удар врага пришелся на сортировочный центр «Новой почты» в Днепре.
«Местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности отправления для украинских военных — например, каски и приборы ночного видения», — говорится в статье.
Также, как отмечает Рёпке, постоянно под прицелом РФ находится и медицинская логистика: с конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, которые снабжают больницы.
«После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок», - пишет журналист.
Однако одной из главных мишеней российских войск остается энергетическая инфраструктура Украины, добавляет обозреватель.