закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины

4
  • 7.12.2025, 20:48
  • 2,550
Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины

Оккупанты атакуют объекты, которые ранее считались неприкосновенными.

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине, теперь под ударом объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными, поскольку их роль в обеспечении жизни миллионов людей - ключевая.

Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Недавняя массированная атака

Журналист отмечает, что во время одной из последних атак, в ночь на 6 декабря, российские войска применили для удара по Украине сотни дронов, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», северокорейские KN-23, «Искандеры» и крылатые ракеты «Калибр».

Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную инфраструктуру в городе Фастов Киевской области.

«Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины», - пишет обозреватель.

Удары по логистике

Кроме этого, сильный удар врага пришелся на сортировочный центр «Новой почты» в Днепре.

«Местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности отправления для украинских военных — например, каски и приборы ночного видения», — говорится в статье.

Также, как отмечает Рёпке, постоянно под прицелом РФ находится и медицинская логистика: с конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, которые снабжают больницы.

«После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок», - пишет журналист.

Однако одной из главных мишеней российских войск остается энергетическая инфраструктура Украины, добавляет обозреватель.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович