Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины 4 7.12.2025, 20:48

2,550

Оккупанты атакуют объекты, которые ранее считались неприкосновенными.

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине, теперь под ударом объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными, поскольку их роль в обеспечении жизни миллионов людей - ключевая.

Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Недавняя массированная атака

Журналист отмечает, что во время одной из последних атак, в ночь на 6 декабря, российские войска применили для удара по Украине сотни дронов, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», северокорейские KN-23, «Искандеры» и крылатые ракеты «Калибр».

Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную инфраструктуру в городе Фастов Киевской области.

«Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины», - пишет обозреватель.

Удары по логистике

Кроме этого, сильный удар врага пришелся на сортировочный центр «Новой почты» в Днепре.

«Местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности отправления для украинских военных — например, каски и приборы ночного видения», — говорится в статье.

Также, как отмечает Рёпке, постоянно под прицелом РФ находится и медицинская логистика: с конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, которые снабжают больницы.

«После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок», - пишет журналист.

Однако одной из главных мишеней российских войск остается энергетическая инфраструктура Украины, добавляет обозреватель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com