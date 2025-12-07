закрыть
7 декабря 2025, воскресенье
Белоруска отправила интимные фото новому знакомому из соцсетей по его просьбе

  • 7.12.2025, 20:56
Белоруска отправила интимные фото новому знакомому из соцсетей по его просьбе

После этого мужчина потребовал плату за «молчание».

Жительница Смолевичей обратилась в милицию после того, как познакомилась с парнем в соцсетях, но вместо дружеского общения стала жертвой шантажа, сообщает телеграм-канал «Милиция Минщины».

Выяснилось, что во время прямого эфира в соцcетях потерпевшая познакомилась с молодым человеком, после чего они перешли в один из мессенджеров для продолжения общения, и там злоумышленник, войдя в доверие, убедил ее отправить ему личные интимные фотографии.

— После этого он начал шантажировать ее, угрожая распространением этих снимков в сети, и потребовал перевести 100 рублей на указанные им реквизиты платежного сервиса, — рассказали подробности в милиции.

В этот момент она поняла, что ее новый знакомый не остановится на одной сумме и будет требовать еще, поэтому обратилась в милицию.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности Минской области установили личность вымогателя. Им оказался 32-летний житель одного из районных центров Гомельской области. В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — рассказали в милиции.

