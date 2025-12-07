Анна Максимова завоевала серебро на Кубке мира по триатлону
- 7.12.2025, 21:13
Белорусская спортсменка стала второй на этапе в Дубае.
Белоруска Анна Максимова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по триатлону среди женщин в Дубае, сообщает Министерство спорта и туризма.
Первое место досталось участнице из России Валентине Рясовой. Она опередила белорусскую спортсменку на 13 секунд. Тройку лидеров замкнула венгерка Доминика Песлег.
Всего в этапе Кубка мира соревновались 15 спортсменок. Участницы проплыли 750 м, проехали 20 км на велосипедах и пробежали 5 км.