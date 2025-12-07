В Курской области отменили компенсации людям, потерявшим дома из-за войны 1 7.12.2025, 21:25

Фото: Tatyana Makeyeva / AFP

Кремль сворачивает обязательства одно за другим.

Потерявшие дома во время операции ВСУ жители Курской области лишатся ежемесячных выплат в размере 65 тысяч рублей, пишет The Moscow Times. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём телеграм-канале. «Правительством России принято решение осуществить выплату за декабрь, а после перераспределить средства на другие меры поддержки для восстановления и развития Курской области: нужно дать новый импульс экономике региона», — пояснил он, отметив, что на ежемесячные компенсации в течение года было выделено более 73 млрд рублей.

В феврале власти ввели ежемесячные выплаты для жителей Курской области, бежавших из своих домов после вторжения ВСУ в регион. На помощь могли претендовать люди, проживавшие на территориях, где после 6 августа 2024 года был введён федеральный режим контртеррористической операции или чрезвычайной ситуации федерального характера и которые при этом утратили жильё. В мае Владимир Путин поддержал предложение Александра Хинштейна и согласился продлить выплаты до момента, когда люди «смогут вернуться в свои дома».

Отмена выплат вызвала резкое недовольство среди местных жителей. Инициативная группа из Кореневского района, пострадавшего от боевых действий, заявила о намерении пожаловаться на происходящее Путину.

В июле жители области жаловались, что им отказывают в выплатах за разрушенный или угнанный мародёрами транспорт. Как рассказали представители инициативной группы Глушковского района, власти объяснили, что выплаты по компенсации за автотранспорт федеральные органы власти «не будут рассматривать, пока не обеспечат жителей приграничных районов жильём, потому как пока на это средств в бюджете нет».

По данным Хинштейна, в результате боевых действий в Курской области было разрушено или повреждено не менее 7585 жилых домов общей площадью около 507 тысяч квадратных метров. Региональные власти оценили ущерб как минимум в 750 млрд рублей — сумму, сопоставимую с восьмью годовыми бюджетами региона.

