Можно ли белорусам выкопать в лесу елку для посадки? 7.12.2025, 21:35

1,464

Отвечает юрист.

В каком случае не накажут за выкапывание лесных деревьев, рассказал правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза леса и природопользования Дмитрий Мордачев.

Комментарий специалиста приводит портал mogilevnews.by.

К правовому инспектору обратился житель Быхова. Мужчина поинтересовался, может ли он выкопать в лесу дикорастущую ель или сосну для посадки на своем участке.

Дело в том, что в 2023 году в Лесной кодекс были внесены корректировки. Белорусам позволили выкапывать дикорастущие растения и кустарники в лесу.

Однако есть важные нюансы.

«Согласно ст. 44 Лесного кодекса, разрешено выкапывать растения для озеленения только своих земельных участков», – уточнил Дмитрий Мордачев.

А вот использовать и сажать растения за пределами принадлежащей вам территории уже нельзя.

И это еще не все. Важно отметить, что локации, где допускается выкопка, нужно уточнять в лесничестве. Там ведутся перечни разрешенных мест, иногда они меняются.

Также стоит помнить, что указанное правило не относится к заготовке новогодних елей. Для этого требуется отдельное разрешение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com