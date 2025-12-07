Можно ли белорусам выкопать в лесу елку для посадки?
- 7.12.2025, 21:35
Отвечает юрист.
В каком случае не накажут за выкапывание лесных деревьев, рассказал правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза леса и природопользования Дмитрий Мордачев.
Комментарий специалиста приводит портал mogilevnews.by.
К правовому инспектору обратился житель Быхова. Мужчина поинтересовался, может ли он выкопать в лесу дикорастущую ель или сосну для посадки на своем участке.
Дело в том, что в 2023 году в Лесной кодекс были внесены корректировки. Белорусам позволили выкапывать дикорастущие растения и кустарники в лесу.
Однако есть важные нюансы.
«Согласно ст. 44 Лесного кодекса, разрешено выкапывать растения для озеленения только своих земельных участков», – уточнил Дмитрий Мордачев.
А вот использовать и сажать растения за пределами принадлежащей вам территории уже нельзя.
И это еще не все. Важно отметить, что локации, где допускается выкопка, нужно уточнять в лесничестве. Там ведутся перечни разрешенных мест, иногда они меняются.
Также стоит помнить, что указанное правило не относится к заготовке новогодних елей. Для этого требуется отдельное разрешение.