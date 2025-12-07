закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли белорусам выкопать в лесу елку для посадки?

  • 7.12.2025, 21:35
  • 1,464
Можно ли белорусам выкопать в лесу елку для посадки?

Отвечает юрист.

В каком случае не накажут за выкапывание лесных деревьев, рассказал правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза леса и природопользования Дмитрий Мордачев.

Комментарий специалиста приводит портал mogilevnews.by.

К правовому инспектору обратился житель Быхова. Мужчина поинтересовался, может ли он выкопать в лесу дикорастущую ель или сосну для посадки на своем участке.

Дело в том, что в 2023 году в Лесной кодекс были внесены корректировки. Белорусам позволили выкапывать дикорастущие растения и кустарники в лесу.

Однако есть важные нюансы.

«Согласно ст. 44 Лесного кодекса, разрешено выкапывать растения для озеленения только своих земельных участков», – уточнил Дмитрий Мордачев.

А вот использовать и сажать растения за пределами принадлежащей вам территории уже нельзя.

И это еще не все. Важно отметить, что локации, где допускается выкопка, нужно уточнять в лесничестве. Там ведутся перечни разрешенных мест, иногда они меняются.

Также стоит помнить, что указанное правило не относится к заготовке новогодних елей. Для этого требуется отдельное разрешение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович