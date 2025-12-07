В США разрешили бесплатный вход в парки в день рождения Трампа

В США разрешили бесплатный вход в парки в день рождения Трампа2
- 7.12.2025, 22:05
- 1,006
И отменили в День освобождения рабов.
Служба национальных парков США обновила список дней, когда гражданам предлагается бесплатный вход. Льгота действует в день рождения президента Дональда Трампа в следующем году, но отменяется в День Мартина Лютера Кинга – младшего и 19 июня – в День освобождения последних рабов, пишет Associated Press.
Новая политика бесплатного входа вступает в силу 1 января и является одним из нескольких изменений, объявленных Службой парков в конце прошлого месяца, включая более высокую плату за вход для иностранных посетителей.
14 июня, кроме дня рождения Трампа, отмечают День флага. Другие дни бесплатного посещения парков в 2026 году – День президентов, День памяти, День независимости, День конституции, День ветеранов, день рождения президента Теодора Рузвельта (27 октября) и годовщина создания Службы парков (25 августа).
Новый список дней бесплатного посещения для американцев – очередной пример того, как администрация Трампа преуменьшает значение истории борьбы за гражданские права в Америке, одновременно продвигая имидж, имя и наследие президента, пишет агентство.
«Отмена Дня Мартина Лютера Кинга – младшего и Дня 19 июня [...] лишает страну двух самых значимых праздников в области гражданских прав», – говорится в сообщении.
Некоторые лидеры движения за гражданские права выступили против изменений после того, как новости о них начали распространяться в минувшие выходные. Так, профессор Гарвардской школы имени Кеннеди Корнелл Уильям Брукс заявил об «откровенном и грубом расизме».
Представитель Ассоциации охраны национальных парков Кристен Бренгель заявила, что День Мартина Лютера Кинга – младшего часто используют для проведения волонтерских проектов в парках.
Некоторые законодатели-демократы также высказались против новой политики. Сенатор-демократ от Невады Кэтрин Кортес Масто заявила, что Трамп убрал из списка праздники, которые символизируют борьбу чернокожих американцев за гражданские права и свободу.
Associated Press отмечает, что после вступления в должность Трамп стремился ликвидировать программы, которые, по его мнению, способствуют разнообразию в федеральном правительстве, а также предпринимал действия, которые преуменьшают историю расизма в Америке и победы чернокожих американцев в борьбе за гражданские права.