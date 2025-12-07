закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродненской области поженились 15-летние подростки

3
  • 7.12.2025, 22:14
  • 2,892
В Гродненской области поженились 15-летние подростки

Это самый молодой союз среди всех браков, заключенных в 2025 году.

Специалисты главного управления юстиции Гродненского облисполкома рассказали, когда жители региона создают семьи и как называют детей, сообщает «Гродненская правда».

Самыми молодыми среди зарегистрировавших брак на Гродненщине в 2025 году стали 15-летние жители Лиды.

В числе новобрачных есть и представители почтенного возраста. Так, за прошедший период самой пожилой парой, скрепившей отношения узами брака, стали мужчина в возрасте 83 лет и 78-летняя женщина.

При этом средний возраст женихов в области составляет 32 года, а невест – 30 лет, отмечает издание.

Что касается интернациональных браков в регионе, то их заключили немало. Преобладают среди иностранных молодоженов россияне: 69 женихов и 70 невест.

Всего же за 10 месяцев в Гродненской области зарегистрировано 252 брака с иностранными гражданами. Среди них были люди из Латвии, Казахстана, Молдовы, Гвинеи, Чехии, США, Грузии, Италии и Сербии.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович