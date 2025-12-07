Возле ТЭЦ в Красноярске прогремели взрывы 7.12.2025, 22:22

2,046

Вспыхнули склады и грузовые автомобили.

В воскресенье вечером, 7 декабря, россияне пожаловались на пожар в Красноярске. Инцидент произошел около местной ТЭЦ.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Очевидцы и подписчики ASTRA рассказали, что на улице Солнечной, рядом с ТЭЦ-1, было слышно два взрыва. Также в сети появились кадры пожара.

Позже в МЧС Красноярского края подтвердили информацию о пожаре, добавив, что из-за этого были уничтожены несколько грузовиков.

«Сегодня в 22:25 поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на улице Солнечной в городе Красноярске. По предварительным данным огнем были уничтожены 4 грузовых автомобиля. Пострадавших нет. В 23:14 пожар был локализован на площади 850 квадратных метров», - говорится в публикации.

Также там добавили, что причины пожара выясняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com