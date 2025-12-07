закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 23:13
«Продвижения в городе нет»

  • 7.12.2025, 23:00
Российские пропагандисты признают, что захват Купянска – фейк.

Российские пропагандистские ресурсы признают, что «захват» армией РФ Купянска Харьковской области не соответствует действительности, несмотря на то, что ранее российское командование сообщало о «взятии» города.

Об этом пишет один из российских пабликов, информирует «Цензор.НЕТ».

Захвата города нет

«Что мы имеем на данный момент. Продвижения в городе нет... И это при том, что об освобождении города доложили 20 ноября», - пишет российский паблик.

Ресурс добавляет, что оккупантов «гонят вперед, под обстрелы и дроны, чтобы не упасть в грязь перед высшим командованием».

«Несмотря на «»флаговтыки» от 1855 бата, нам так и не удалось взять микрорайон Юбилейный в юго-западной части города, что закрепило бы наш плацдарм на правом берегу реки и позволило бы начать работу над заходом на левый берег и штурмом Купянска-Узлового», - говорится в сообщении.

Кроме этого, пропагандисты заявляют, что попасть в город сейчас «практически нереально».

«К тому же, передача бк и провизии в город и так была сложной: уже долгое время их можно было доставить преимущественно с воздуха. С ухудшением погодных условий это стало почти недостижимой задачей. Дополнительная сложность - сбивание бортов-доставщиков своими же из-за слабой координации», - жалуются россияне.

