Toyota показала обновленный электрокроссовер bZ4X
- 7.12.2025, 23:08
Модель стала мощнее и получила до 550 км хода.
Электрический кроссовер Toyota bZ4X размером с RAV4 фактически является современной альтернативой в сегменте EV. Недорогой автомобиль после модернизации уже рассекретили официально и показали на новых фото, пишет «Обозреватель».
Машина пользуется умеренной популярностью у покупателей, которым не нужен RAV4.
Новую Toyota bZ4X 2026 модельного года выполнили в стиле Toyota bZ4X Touring (на некоторых рынках машина известна как модель Toyota bZ Woodland 2026), которая является более практичным удлиненным вариантом.
Электрокар получил переработанную переднюю часть кузова с другой светотехникой и бампером, появился другой декор и новый дизайн колесных дисков. В салоне появились увеличенные мониторы.
Мощность силовой установки новой Toyota bZ4X составляет 340 л.с. Запас хода превышает 550 км согласно сертификации WLTP с батарейным блоком емкостью 73 кВтч.