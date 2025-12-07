закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Toyota показала обновленный электрокроссовер bZ4X

  • 7.12.2025, 23:08
Toyota показала обновленный электрокроссовер bZ4X
Фото: Toyota

Модель стала мощнее и получила до 550 км хода.

Электрический кроссовер Toyota bZ4X размером с RAV4 фактически является современной альтернативой в сегменте EV. Недорогой автомобиль после модернизации уже рассекретили официально и показали на новых фото, пишет «Обозреватель».

Машина пользуется умеренной популярностью у покупателей, которым не нужен RAV4.

Новую Toyota bZ4X 2026 модельного года выполнили в стиле Toyota bZ4X Touring (на некоторых рынках машина известна как модель Toyota bZ Woodland 2026), которая является более практичным удлиненным вариантом.

Фото: Toyota

Электрокар получил переработанную переднюю часть кузова с другой светотехникой и бампером, появился другой декор и новый дизайн колесных дисков. В салоне появились увеличенные мониторы.

Фото: Toyota

Мощность силовой установки новой Toyota bZ4X составляет 340 л.с. Запас хода превышает 550 км согласно сертификации WLTP с батарейным блоком емкостью 73 кВтч.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович