закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 3:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы могут получить штраф из-за гирлянд на окнах

  • 8.12.2025, 3:05
Белорусы могут получить штраф из-за гирлянд на окнах

За что именно?

Приближаются новогодние и рождественские праздники, и многие белорусы уже стали украшать окна электрическими гирляндами. В некоторых случаях за их установку может грозить административная ответственность по ряду статей, пишет mlyn.by.

Наказания просто за размещение ярких огоньков на окнах в Беларуси нет. Так за что же конкретно могут оштрафовать?

Рассмотрим несколько статей Кодекса об административных правонарушениях.

Если гирлянды повесили на элементы общего имущества, например на фасад, окна подъезда, без согласования с соседями или управляющей компанией, то это может быть квалифицировано как самоуправство (ст. 19.1 КоАП).

Кроме того, к административной ответственности может привести нарушение правил пожарной безопасности.

Если человек не соблюдает требования к эксплуатации гирлянд, то он рискует получить штраф. Речь идет, к примеру, об использовании поврежденных изделий или случаях с перегрузкой сети.

По ст. 21.12 КоАП могут оштрафовать за подключение праздничных огоньков с нарушениями электротехнических норм (неисправная проводка, превышение нагрузки и т.п.).

Также ответственность наступает, если размещение украшений нарушает требования к эксплуатации жилого здания (ст. 7.22).

Как выбрать безопасный декор

При покупке гирлянд следует обращать внимание на наличие сертификата ТР ТС. Выбирать стоит украшения с напряжением до 25 В.

Лучше избегать установки, мешающей обзору окон или стеклоочистителям.

И разумеется, важно убедиться, что размещение новогоднего декора не нарушает правила пожарной безопасности и не требует согласования с соседями или управляющей компанией.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович