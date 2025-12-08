Белорусы могут получить штраф из-за гирлянд на окнах 8.12.2025, 3:05

За что именно?

Приближаются новогодние и рождественские праздники, и многие белорусы уже стали украшать окна электрическими гирляндами. В некоторых случаях за их установку может грозить административная ответственность по ряду статей, пишет mlyn.by.

Наказания просто за размещение ярких огоньков на окнах в Беларуси нет. Так за что же конкретно могут оштрафовать?

Рассмотрим несколько статей Кодекса об административных правонарушениях.

Если гирлянды повесили на элементы общего имущества, например на фасад, окна подъезда, без согласования с соседями или управляющей компанией, то это может быть квалифицировано как самоуправство (ст. 19.1 КоАП).

Кроме того, к административной ответственности может привести нарушение правил пожарной безопасности.

Если человек не соблюдает требования к эксплуатации гирлянд, то он рискует получить штраф. Речь идет, к примеру, об использовании поврежденных изделий или случаях с перегрузкой сети.

По ст. 21.12 КоАП могут оштрафовать за подключение праздничных огоньков с нарушениями электротехнических норм (неисправная проводка, превышение нагрузки и т.п.).

Также ответственность наступает, если размещение украшений нарушает требования к эксплуатации жилого здания (ст. 7.22).

Как выбрать безопасный декор

При покупке гирлянд следует обращать внимание на наличие сертификата ТР ТС. Выбирать стоит украшения с напряжением до 25 В.

Лучше избегать установки, мешающей обзору окон или стеклоочистителям.

И разумеется, важно убедиться, что размещение новогоднего декора не нарушает правила пожарной безопасности и не требует согласования с соседями или управляющей компанией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com