Белорусы могут получить штраф из-за гирлянд на окнах
- 8.12.2025, 3:05
За что именно?
Приближаются новогодние и рождественские праздники, и многие белорусы уже стали украшать окна электрическими гирляндами. В некоторых случаях за их установку может грозить административная ответственность по ряду статей, пишет mlyn.by.
Наказания просто за размещение ярких огоньков на окнах в Беларуси нет. Так за что же конкретно могут оштрафовать?
Рассмотрим несколько статей Кодекса об административных правонарушениях.
Если гирлянды повесили на элементы общего имущества, например на фасад, окна подъезда, без согласования с соседями или управляющей компанией, то это может быть квалифицировано как самоуправство (ст. 19.1 КоАП).
Кроме того, к административной ответственности может привести нарушение правил пожарной безопасности.
Если человек не соблюдает требования к эксплуатации гирлянд, то он рискует получить штраф. Речь идет, к примеру, об использовании поврежденных изделий или случаях с перегрузкой сети.
По ст. 21.12 КоАП могут оштрафовать за подключение праздничных огоньков с нарушениями электротехнических норм (неисправная проводка, превышение нагрузки и т.п.).
Также ответственность наступает, если размещение украшений нарушает требования к эксплуатации жилого здания (ст. 7.22).
Как выбрать безопасный декор
При покупке гирлянд следует обращать внимание на наличие сертификата ТР ТС. Выбирать стоит украшения с напряжением до 25 В.
Лучше избегать установки, мешающей обзору окон или стеклоочистителям.
И разумеется, важно убедиться, что размещение новогоднего декора не нарушает правила пожарной безопасности и не требует согласования с соседями или управляющей компанией.