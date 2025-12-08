Белорусы могут не платить по кредитам, оформленным мошенниками 8.12.2025, 5:20

Главное — доказать, что заем был заключен без воли человека.

Уголовные расследования дел о мошенничестве в цифровой среде, в частности, связанных с оформлением онлайн-кредитов на потерпевшего и хищением в дальнейшем этих денег, часто затягиваются. Поэтому первый заместитель прокурора Минска Казимир Кежун советует пострадавшим напрямую обращаться в суд с иском об оспаривании кредитных договоров в порядке гражданского судопроизводства.

Основание для иска — отсутствие воли кредитополучателя на заключение договора и мошеннические действия третьих лиц, завладевших персональными данными белорусов (паролями, паспортными данными, реквизитами карт, СМС-кодами), пишет «МП».

Для рассмотрения дела об оспаривании кредитного договора суды запрашивают материалы уголовных дел и, в зависимости от обстоятельств, оценивают, было ли у белоруса намерение брать кредит.

Есть несколько реальных кейсов, когда договор, заключенный мошенниками, признали недействительным. 62‑летний инвалид, который не пользовался интернет-банкингом, сообщил мошенникам проверочный код из СМС. Суд узнал, что за час аферисты создали от имени жертвы учетную запись и оформили кредит. Договор признали незаключенным, так как воля мужчины на сделку отсутствовала.

Вот еще один кейс. Пожилой женщине оформили онлайн-кредиты на сумму более 9500 рублей после того, как лжесотрудник правоохранительных органов получил удаленный доступ к ее смартфону. В силу индивидуальных особенностей она не могла самостоятельно в полной мере защитить свои права, в связи с чем прокурор в ее интересах в один из районных судов столицы направил исковое заявление о признании кредитных договоров незаключенными. Суд удовлетворил требования прокурора, так как доказал, что договоры от имени жертвы и без ее участия заключал посторонний человек из-за границы.

«Договор, который суд признал незаключенным, не порождает юридических последствий. Соответственно, банк не имеет права требовать от гражданина, на чье имя оформлен кредит, возврата денежных средств», — поясняет Казимир Кежун.

Суд откажет, если установит, что вы были давним участником системы онлайн-банкинга, сами принимали активное участие в заключении кредитного договора, но по неосторожности передали персональную информацию мошенникам. В таком случае договор будет считаться заключенным.

