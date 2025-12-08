Таиланд нанес авиаудары по Камбодже 3 8.12.2025, 8:14

Обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

Армия Таиланда нанесла авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей после того, как обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Тайская армия сообщила, что новые столкновения произошли в восточной провинции Убон Ратчатхани. Отмечается, что в результате обстрела со стороны Камбоджи погиб один тайский военный, а еще четверо получили ранения.

«Тайская сторона начала использовать самолеты для нанесения ударов по военным целям в нескольких районах», — говорится в заявлении.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что после нескольких дней провокаций тайская армия нанесла удары по ее подразделениям в двух районах. При этом в ведомстве отметили, что камбоджийские войска не открывали ответный огонь.

24 июля 2025 года между силами Таиланда и Камбоджи возобновились вооруженные столкновения на спорном участке границы после относительного затишья с 2011 года.

Таиланд развернул истребители F-16 против военных объектов Камбоджи вдоль спорной границы, что привело к резкой эскалации напряженности.

Атака произошла на следующий день после того, как таиландский солдат подорвался на мине и потерял ногу. В результате столкновений по меньшей мере 36 человек погибли, более 150 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны 800-километровой границы.

Вскоре ситуация резко обострилась: сообщалось о сильном артиллерийском обстреле и авиаударах, а обе стороны обвиняли друг друга в нападениях на гражданские районы.

25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми приграничных районах.

28 июля Таиланд и Камбоджа договорились прекратить военные действия в приграничье. 29 июля соглашение вступило в силу.

11 ноября Таиланд сообщил, что приостанавливает действие расширенного «мирного соглашения» с Камбоджей по спорной границе.

Согласно словам представителя правительства, Таиланд сделал соответствующее заявление после того, как его солдаты получили ранения в результате взрыва мины вблизи камбоджийской границы в провинции Сисакет.

