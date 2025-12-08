закрыть
В Беларуси прошла парковочная «реформа»

  • 8.12.2025, 8:50
В Беларуси прошла парковочная «реформа»

Минчане недовольны платными парковками.

Вопросы с парковками в столице намеревались решить раз и надолго. Но не все выходит гладко.

Для многих минчан, которые добираются до работы на своем авто, такие меры заметно увеличили бюджет на отплату парковки, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Первая проблема, с которой столкнулись все без исключения – поиск свободного места. Для того, чтобы припарковаться многим автомобилистам приходится либо выезжать заметно заранее, либо покружится возле своей работы, чтобы хотя бы что-то найти.

Те, кто опоздал или не хочет платить за парковку, переместились в соседние дворы. И здесь уже страдают местные, поскольку сами не могут припарковаться у своего дома условно с 8 до 18.

Сотрудники бизнес-центра на Толбухина, например, недовольны отменой абонементов. Если раньше они платили Br35 в месяц (фиксировано), то с почасовой оплатой приходится отдавать только Br18 в день.

По словам специалистов, повышение тарифов – «логичная и отработанная схема, чтобы снизить транспортную нагрузку».

«Системы платных парковок характерны для всех крупных городов…. И для того, чтобы была возможность этими местами пользоваться максимально большому количеству автолюбителей, вводятся эти системы платности, чтобы стимулировать парковку транспортного средства именно на то время, которое необходимо», – пояснил генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.

