В Бельгии 15‑летний вундеркинд защитил уже вторую докторскую диссертацию по физике 1 8.12.2025, 9:31

1,296

Лоран Симонс

Лоран Симонс впервые стал доктором наук в 12 лет.

Бельгийский подросток Лоран Симонс в 15 лет защитил уже вторую докторскую диссертацию — впервые он сделал это еще в 12 лет. Лоран получил школьный аттестат в 8 лет, в 11 закончил магистратуру, а теперь работает над третьей научной степенью в Мюнхенском центре Гельмгольца, совмещая медицину и искусственный интеллект, пишет BILD.

«Я хочу создавать сверхлюдей. Таких, которые прыгают как Майкл Джордан и бегают как олимпийцы», — рассказал вундеркинд.

Последняя диссертация Лорана посвящена теоретической квантовой физике, до этого подросток защитил диссертацию по экспериментальной физике. По его собственным словам, парень обладает фотографической памятью и способностью быстро находить связи между сложными явлениями.

Его родители рассказывают, что необычные способности Лорана проявились уже в детстве. В четыре года его отправили в школу, в шесть — в гимназию, где ему сразу дали индивидуальные занятия.

В восемь он сдал экзамены, в девять поступил в университет, а в 12 стал одним из самых молодых докторантов в истории института Макса Планка. Он встречался с Папой, разговаривал с нобелевскими лауреатами и выступал в ведущих научных центрах мира.

Несмотря на такую карьеру, родители стараются сохранить сыну нормальную жизнь.

«Мне нравится кататься на картинге и смотреть фильмы Marvel с друзьями в кинотеатре. Или мы отдыхаем дома, играя в видеоигры, такие как Fortnite. Я могу вести себя как обычный человек с друзьями. Когда мне хочется отвлечься, я слушаю музыку, а иногда люблю потанцевать», — рассказал Лоран.

