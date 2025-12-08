закрыть
Лукашенко привез из Алжира плащ из верблюжьей шерсти

3
  • 8.12.2025, 9:43
  • 1,668
Лукашенко привез из Алжира плащ из верблюжьей шерсти

И холодный клинок.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подарил диктатору Беларуси Александру Лукашенко плащ, рассказали на «Беларусь 1».

Так, официальные переговоры завершились обменом подарков между политиками. Подарок Лукашенко состоял из копии знаменитого слуцкого пояса, сабли с белорусской символикой, льняных изделий и чайного сундучка с медом, вареньем и белорусскими сладостями. Вручая подарок, Лукашенко отметил, что белорусские сладости должны понравится его алжирскому коллеге.

– Это наши сладости, вам понравится, зефир. Они не такие сладкие, как ваши. Мед, варенье приготовлены по белорусским рецептам. Очень полезно! - пояснил Лукашенко.

В свою очередь глава Алжира подарил диктатору Беларуси холодный клинок и плащ из верблюжьей шерсти.

