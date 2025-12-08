The Hill: Как одна ошибка привела к краху пилотируемых полетов России в космос 1 8.12.2025, 9:52

1,350

Россия больше не имеет доступа к МКС.

Недавно с космодрома Байконур в Казахстане стартовал корабль «Союз МС-28», который доставил космонавтов «Роскосмоса» Сергея Куд-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса на Международную космическую станцию. Путешествие прошло без инцидентов, но запуск вызвал такие разрушения, что, вероятно, положил конец истории российских пилотируемых космических полетов.

Об этом пишет The Hill.

Оказалось, что кто-то не закрепил 20-тонную сервисную платформу, которая используется для доступа рабочих к двигателям «Союза» перед запуском. Тяга ракеты выбросила платформу в огненную траншею, повредив стартовую площадку и сделав ее непригодной для дальнейшего использования в ближайшем будущем.

Поскольку площадка №31 является единственной, которую использует «Роскосмос», откуда можно запускать как «Союз», так и грузовой корабль «Прогресс», Россия больше не имеет доступа к Международной космической станции. Эта ситуация имеет последствия как для МКС, так и для будущего России как космической державы.

Официально россияне оптимистично настроены относительно своей способности восстановить площадку, однако сторонние аналитики российской космической программы не столь уверены в этом.

Не учитывая коррупцию и неэффективное управление, значительная часть ресурсов, которые могли бы быть использованы для восстановления, вместо этого идут на финансирование бессмысленной империалистической войны России против Украины.

«Добавьте к этому экономические санкции, которые Запад наложил на Россию, чтобы наказать ее за агрессию, и можно сделать вывод, что страна, которая когда-то поразила мир первым спутником и первым человеком в космосе, в ближайшем будущем выйдет из бизнеса пилотируемых космических полетов», — отмечают журналисты.

Россия, безусловно, не похожа на SpaceX, которая относительно быстро оправилась от ряда подобных катастроф.

Влияние на дальнейшую работу МКС вскоре станет очевидным. Грузовой корабль «Прогресс» используется для периодического подъема орбитальной космической лаборатории и «десатурации» ее гироскопов.

«Прогресс» также служит танкером для заправки российских двигателей на МКС. Эти двигатели важны, чтобы избегать космический мусор.

«Разработка нового средства для заправки двигателей является сложной задачей. Возможно ли запустить «Прогресс» на другой ракете, например, Falcon 9? Может ли Cargo Dragon служить танкером? Надеемся, что инженеры SpaceX Илона Маска работают над этим вопросом», — пишут авторы.

Большей проблемой, которую осветила эта авария, является вопрос о месте России в мире. Глава Кремля Владимир Путин считает себя вторым царем Петром I. Тот помог России стать мировой державой. Путин хотел бы восстановить силу и влияние своей страны, утраченные после распада Советского Союза.

Отличие Путина от Петра I заключается в том, что царь Петр не только выиграл войны против шведов и турок, но и поддерживал хорошие отношения с европейскими странами, такими как Англия и Нидерланды. Россия Петра получила выгоду от западной инженерии и науки.

Путин погряз в Украине, тратя жизни и ресурсы, которые можно было бы лучше использовать для космических программ России. Он также оттолкнул Запад и теперь лишен союзов, которые могли бы принести ему пользу. Копирование документов SpaceX российским космонавтом Алегом Артемьевым, которого отстранили от полета на Международную космическую станцию за кражу американских военных технологий, также не способствовало делу.

«Вопрос о том, как Путин выберется из передряги, в которую он сам себя загнал, является сложным. Ответ на него, возможно, останется за его преемником», — добавляют в The Hill.

В то же время значение SpaceX выросло сверх всех ожиданий. Crew Dragon сейчас является единственным транспортным средством, способным доставлять людей на космическую станцию и обратно. На горизонте не видно никаких дополнительных средств, за исключением, возможно, Boeing Starliner, если его удастся запустить.

Несмотря на превосходные результаты SpaceX, факт остается фактом: полагаться на одного поставщика таких услуг, как пилотируемые космические полеты, глупо. Необходимо разработать альтернативу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com