В Беларуси могут поднять стоимость получения водительских прав
- 8.12.2025, 10:04
МВД Беларуси также предлагает увеличить количество часов обучения навыкам вождения.
В Беларуси может повыситься стоимость получения водительских прав, пишет газета «Рэспублiка».
Получение водительских прав сопровождается рядом затрат для будущего водителя. Медкомиссия (35 - 60 белорусских рублей в зависимости от медучерждения), стоимость обучения (от 1200 до 2200 в зависимости от региона), пересдачи, оплата госпошлины, а также расходы на дополнительные занятия и материалы составляют статью расходов на пути к получению водительского удостоверения.
При этом МВД Беларуси предлагает увеличить количество часов обучения навыкам вождения с 50 до 70.
Изменения в программе подготовки уже рассматриваются на уровне профильных ведомств. Если решение будет принято, стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.
Планируется увеличения количества практических занятий до 70 часов, более активное внедрение интерактивных тренажеров для повышения качества реальных навыков вождения и снижения числа повторных попыток на экзаменах. Однозначно усиление программы повлечет за собой рост стоимости обучения.
— В ближайшие месяцы стоит быть готовыми к возможному изменению цен, — говорится в статье.