Bloomberg: Стармер сегодня примет Зеленского в Лондоне в решающий момент переговоров по Украине

Присоединятся Макрон и Мерц.

В понедельник, 8 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским в ключевой момент мирных переговоров по завершению войны России против Украины.

Стармер и другие европейские лидеры стремятся выработать решение, которое защитит Украину от возможной агрессии России в будущем, пишет Bloomberg.

К переговорам на Даунинг-стрит также присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. В то же время министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отправится в Вашингтон, где встретится с государственным секретарем США Марко Рубио и другими чиновниками США.

Переговоры пройдут на фоне опасений Европы относительно распада трансатлантического союза после того, как Соединенные Штаты в прошлом месяце предложили мирный план из 28 пунктов, подготовленный совместно с Россией.

«Принцип переговоров заключается в том, чтобы Украина могла самостоятельно определять свое будущее», — приводит Bloomberg комментарий министра кабинета министров Великобритании Пэта Макфаддена.

Он добавил, что «это действительно переломный момент».

«Все хотят, чтобы война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась таким образом, чтобы Украина имела свободу выбора в будущем», — указал Макфадден.

По словам министра, это означает справедливое окончание войны и гарантии безопасности, а не «беззубую организацию, которая неспособна определять свое будущее».

Европейские союзники Украины надеются, что, если им удастся поддержать Киев в течение зимних месяцев, экономические проблемы России в следующем году усугубятся и российский диктатор Владимир Путин утратит рычаги влияния за столом переговоров, отмечает Bloomberg.

