  • 8.12.2025, 10:29
Артем Левшунов отдал результативную передачу в матче НХЛ
Артем Левшунов

Видео.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на выезде разгромно уступил «Анахайм Дакс» со счетом 1:7.

20-летний белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов отыграл поединок в первой паре с Алексом Власичем.

На 41-й минуте белорус в большинстве отличился голевым пасом, после чего счет стал 1:6.

Левшунов провел на льду 15 минут 35 секунд игрового времени, заработал ассистентский балл, нанес 3 броска, получил 2 минуты штрафа, совершил 1 потерю и завершил встречу с показателем полезности «-1».

В нынешнем сезоне Левшунов сыграл 28 матчей, набрал 14 (1+13) очков при показателе «-5», отсидев 20 штрафных минут.

«Чикаго» после поражения с 30 очками в 29 играх опустилось на десятое место в таблице Западной конференции.

