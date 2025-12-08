Россия ночью запустила по Украине почти 150 дронов
- 8.12.2025, 10:56
Сколько удалось сбить.
В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 149 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 7 декабря до утра 8 декабря противник атаковал 149-ю ударными дронами типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Донецк и Чауда — ВОТ АР Крым. Около 90 из них — «Шахеды».
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!», - предупредили в Воздушных силах.