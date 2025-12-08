Совбез ООН соберется 9 декабря по поводу Украины
- 8.12.2025, 11:07
Заседание инициировала Словения.
Совет безопасности ООН соберется 9 декабря для обсуждения войны в Украине. Об этом сообщило АРА. Агентство ссылается на представительство Словении, которая председательствует в Совбезе.
Начало заседания запланировано на 10.00 по восточно-американскому времени (17.00 по Минску).
Заседание инициировала Словения при поддержке Дании, Франции, Великобритании, Греции и Южной Кореи.
В графике Совбеза на сайте организации 9 декабря мероприятие пока не указано.