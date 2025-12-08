ГАИ объявила охоту на маршрутки

ГАИ объявила охоту на маршрутки3
8.12.2025, 11:09
Инспекторы начнут тотальные проверки по всей Беларуси.
С 8 по 12 декабря Госавтоинспекция проведет по всей стране профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами, сообщает ГУ ГАИ МВД.
Наряды ДПС уделят повышенное внимание случаям эксплуатации неисправного транспорта, наличию и состоянию зимних шин, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышения скорости, проезда на запрещающий сигнал светофора.
Также на особом контроле использование ремней безопасности и перевозка пассажиров в соответствии с количеством посадочных мест.
— К административной ответственности привлекут руководителей субъектов хозяйствования, которые нарушили установленный порядок выпуска водителей или отправили на маршрут технически неисправный транспорт, — предупредили в ГУ ГАИ МВД.