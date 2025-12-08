Сильный шторм накрыл Канарские острова 8.12.2025, 11:22

1,288

Есть погибшие.

В результате сильных волн на побережье острова Тенерифе в Испании есть погибшие и раненые люди.

Об этом сообщило правительство Канарских островов.

В результате шторма погибли 55-летняя женщина, 35-летний мужчина и еще один мужчина, возраст которого не установлен.

Они погибли после падения в воду из-за сильного удара волнами. Все погибшие были туристами, в том числе итальянец и словак, гражданство третьей жертвы не сообщили.

Как отмечается, еще у одной женщины на момент прибытия первой помощи зафиксировали остановку сердца, но медикам удалось ее реанимировать. Ее срочно доставили в больницу.

39-летнюю женщину, которая на момент оказания первой помощи имела травму средней тяжести, довезли в больницу на машине скорой помощи.

Третий пострадавший человек в госпитализации не нуждался.

