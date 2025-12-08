закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Московского НПЗ выстроились толпы иностранных рабочих

1
  • 8.12.2025, 11:39
  • 1,204
У Московского НПЗ выстроились толпы иностранных рабочих

Россияне утилизируются на войне, а их места на заводах занимают мигранты из Азии.

В районе Капотни возле Московского нефтеперерабатывающего завода зафиксированы очереди из иностранных работников, прибывших для работы на предприятии.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись, на которой запечатлена длинная очередь выходцев из азиатских стран, работающих на предприятии, опубликована в соцсетях.

«Капотня, Московский нефтеперерабатывающий завод. Здесь образовалась целая очередь из «иностранных специалистов». Новые хозяева России из Индии, Вьетнама, Афганистана, Узбекистана и других «»дружественных» стран РФ призваны заменить российских ванюшек, которые толпами утилизируются в Украине. Хитрый план Путина в действии. Война до последнего россиянина!», - отмечает в комментарии автор публикации.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович